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/ Блоги - Пульмонология

Виктор Литвиненко
Виктор Литвиненко
Руководитель проекта MedOboz Все статьи автора

Треть тестов на COVID-19 дают ошибку

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Треть тестов на коронавирус дают ошибки, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

По его словам, речь идет о 30−40% ошибочных результатов. Проблема заключается не в качестве тестов, а во взятии материалов. Некачественный забор материала повышает вероятность ложноотрицательного результата.

Вопрос точного тестирования на ковид актуален и для Украины. Врач-эпидемиолог Екатерина Сояк рассказала, что большое значение имеет вид теста. Как считает медик, быстрые тесты имеют большую погрешность, то есть могут давать как ложноположительный, так и ложноотрицательный результат. Сегодня их используют только для скрининга. Для диагностики коронавируса подходят методы ИФА и ПЦР.

Однако и с этими анализами не все так просто. В 25% случаев тестирования методом ПЦР результат может быть ложноотрицательными. Иными словами, невыявление вируса еще не означает, что его нет в организме, и человек может его активно распространять. А получение положительного результата на 99-100% достоверно и подтверждает, что человек болен. Стоит отметить, что получение правильного результата зависит также от качества реагентов, которые входят в наборы.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
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