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/ Блоги - Пульмонология

Виктор Литвиненко
Виктор Литвиненко
Руководитель проекта MedOboz Все статьи автора

Топовая "аналитика" COVID-19 может вызывать рак мозга

800
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Я, конечно, понимал с самого начала, что COVID – вопрос такой же политический, как и медицинский. И х*р бы с ним. Но когда политики начинают нести чушь о клинических дела, это для меня за гранью добра и зла.

Я даже не буду останавливаться на том, что интеллект подавляющего большинства политиков находится где-то на уровне орешка со сгущенкой, что эти люди несуразны до гнилого мозга своих конченных костей, что экспертиза львиной доли ограничивается вытиранием жопы о стену в сортире, они непрерывно п*здят такую чепуху, от которой сатана каждый раз пытается утопиться в ближайшем котле. Я не буду спекулировать, что мог бы выполнять обязанности рядовой политической фигуры, даже после удаления 80% коры головного мозга.

Я только хочу спросить, доколе каждая политическая промискуитетная шелупонь будет считать себя в праве на серьезных щах давать медицинские профессиональные советы космического масштаба и космического же идиотизма?

С какого чуда политический труп Богословской перестал тихо вонять в углу и начал извержение рекомендаций на основе "собственного опыта лечения ковид" ???!!!???

Это сообщение можно растаскивать на цитаты!

С какого х*ра при боли в горле надо бежать на КТ? Инна, Вы понимаете, что при наличии в обществе большой кучи таких идиотов, как Вы, КТ не сможет сделать 90% тех, кому он действительно нужен??

"При падении кислорода в крови не паникуйте. Старайтесь продышаться" И еще очень старайтесь при этом не про*бацца.

Топовая "аналитика" COVID-19 может вызывать рак мозга

"Не дышите через рот и глубоко – это при ковиде сложно, возникает одышка. Дышите носом, часто сильно выдыхая".

Да, ах*енный совет. Инна у нас адепт респираторной механики. Об опасности вентиляции мертвого пространства все знает и про RSBI... Короче дышите часто, так часто, как Богословская болтает полную х*рь.

"Старайтесь не попадать в стационар!!! Все, что можно делать дома – делайте дома!" Да, это всегда хорошая тактика. Дмитрий Стужук подтвердит.

"А ковид обладает свойством накапливать инфекцию" Стоп, здесь мои полномочия все...

А там еще про анализы советы... Ой мама, спаси мою душу!

Инна, такую муть в таких обстоятельствах выдают либо конченные подлецы, либо придурки. Я не знаю, как в этом случае правильно классифицировать.

Вы слово "пульмОнолог" пишете с ошибкой, это бл*ть какое-то издевательство просто, у меня горит, я взлетаю!!!!!!!1111!!!

Кому мало доказательств икспердности нашей сегодняшней пациентки, напомню:

И предсказываю бесценную аналитику кухонного стиля. Эту преступную и социально опасную туфту репостят тысячи людей!

Пожалуйста, опомнитесь, и выньте каку из ушей и глаз. Потому что нам наступит х*й-п*зда-джигурда.

П.С. И, раз сегодня о политике, еще одно. Кто будет голосовать за Пальчевского, отписывайтесь от меня УЖЕ, прямо сейчас.

Автор поста –MED GOblin.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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