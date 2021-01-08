Тодуров назвал главного человека по борьбе с COVID-19 в Украине

Ведущий инфекционист Украины, профессор Ольга Голубовская является главным специалистом в нашей стране в борьбе коронавирусом (COVID-19).

Такое мнение в интервью "Гордону" озвучил кардиохирург, директор Института сердца Борис Тодуров. Он отметил, что для него человеком года стал медик, который на передовой спасал жизни людей.

"Ольга Анатольевна Голубовская – главный специалист, которая разрабатывала протоколы лечения, которая боролась за их внедрение, которая приложила неимоверные усилия для того, чтобы распространить эту информацию и организовать по всем клиникам", – сказал Тодуров.

Он напомнил, что Голубовская сама ранее заразилась коронавирусом и ее состояние было очень тяжелое.

"Я бы сегодня человеком года назвал Ольгу Голубовскую, которая чуть ли не свою жизнь положила на алтарь борьбы с COVID", – подчеркнул Тодуров.

Как сообщал OBOZREVATEL, Борис Тодуров рассказал, что украинцы, приходящие к власти в нашей стране, не любят Украину и расценивают ее лишь в качестве собственного бизнес-проекта.

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