Тодуров: коронавирус стал агрессивнее, идет воспаление, с которым не справиться

За девять месяцев пандемии коронавируса (COVID-19) вирус стал агрессивнее, и болеть начали люди более молодого возраста.

Об этом в интервью журналистке Алесе Бацман рассказал кардиохирург, директор Института сердца Борис Тодуров. Медик отметил, что для лечения пациентов стали применять новые методики.

"Вирус стал более агрессивным. Начали болеть молодые люди. Очень агрессивно идет воспаление, с которым мы не можем справиться… Мы сейчас некоторым больным вводим такие дозы преднизолона и гормонов, которые даются пациентам, у которых обычно начинается отторжение пересажанных органов. Это так называемая пульс-терапия. Некоторым больным вводим тромболизис, то есть мы применяем такие методики, которые никогда не использовались для лечения воспалительных процессов легких", – сообщил медик.

Тодуров добавил, что указанные методики лечения могут позволить далеко не все клиники в Украине. Также такое лечение очень агрессивное и может вызвать осложнение, но у них нет другого выхода.

Еще Тодуров рассказал, что нужно знать о COVID-19 по состоянию на конец 2020 года:

Течение заболевания зависит во многом от первоначальной дозы поступления вируса в организм. Поэтому важно носить маски, чтобы минимизировать риск заражения.

Тест ПЦР не определяет сам вирус, а определяет белки, которые продуцируют этот вирус внутри клетки, попадая в нее. Поэтому, зачастую, делая ПЦР-тест вируса уже не может и не быть. А если делать тест на 5-7 сутки, то очень сильно усложняет лечение.

Где-то с 10 суток, второй недели включается аутоиммунный процесс, который является сильной воспалительной реакцией, убивающий легочную ткань.

Как сообщал OBOZREVATEL, Борис Тодуров сказал, что вакцинация украинских медиков от COVID-19 может начаться в январе 2021 года.