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/ Пульмонология

Точность 100%: в Британии одобрили уникальные тесты на антитела к COVID-19

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Служба общественного здравоохранения Британии одобрила для применения тесты на определение антител к коронавирусу производства швейцарской компании Roche.

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Как пишет Daily Mail, представители исполнительного органа Департамента здравоохранения и соцобслуживания Британии заявили, что на прошлой неделе тест оценили в военном технопарке Портон-Даун – он имеет точность 100%.

Испытание, проведенное Roche, позволит идентифицировать почти всех, у кого был COVID-19. Эксперты надеются, что эти люди могут быть защищены от повторного заражения в течение трех лет.

Точность 100%: в Британии одобрили уникальные тесты на антитела к COVID-19

Правительство страны сейчас ведет переговоры о покупке у компании миллионов тестов.

"Анализ с такой специфичностью является очень надежным указанием на перенесенную инфекцию. Это в свою очередь может быть свидетельством наличия определенного иммунитета от инфицирования в будущем, хотя пока до конца не ясно, в какой степени присутствие антител указывает на наличие иммунитета", – рассказал координатор британской национальной программы проведения анализов на заболевание COVID-19 профессор Джон Ньютон.

Отметим, тесты на антитела предназначены для того, чтобы определить, заразился ли кто-нибудь вирусом в прошлом. Они точно не говорят, заражен ли кто-то в настоящее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, доктор биологических наук Анча Баранова заявила, что сильный иммунитет к COVID-19 формируется только у семи-восьми процентов переболевших им.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Великобритания
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