"Тихая гипоксия": что это такое и чем она опасна при COVID-19

"Тихая гипоксия" – феномен, когда в пораженных коронавирусом легких нарушается поступление кислорода, которое остается незамеченным пациентом.

Об этом рассказал минский врач-реаниматолог, кандидат медицинских наук Андрей Витушко в блоге на сайте Talon.by. По его словам, организм человека остро реагирует на изменение уровня углекислоты в крови путем повышения частоты и глубины дыхания и т.д., а реакция на снижение кислорода в крови не такая выраженная (это помогает нам, например, адаптироваться к условиям высокогорья).

"Однако кислородное голодание наносит вред всему организму, ухудшая прогноз у таких пациентов (влияет на развитие почечной недостаточности, например). Прицельный мониторинг обеспечения кислородом организма возможен при помощи пульсоксиметра", – написал доктор.

Он рассказал, что оценивать нужно не менее 4 раз в день в покое на двух разных пальцах, которые должны быть теплыми (на холодных конечностях возможны погрешности измерения). Если сатурация устойчиво меньше 94%, нужно обращаться в "скорую".

"Пульсоксиметрия не идеальный метод в первую очередь потому, что есть обоснованные претензии к качеству пульсоксиметров, которые предлагаются на рынке, и поэтому эти данные нужно оценивать в комплексе с другими симптомами (выраженность одышки, частота пульса, артериальное давление и пр.). Но в любом случае ухудшение симптомов коронавирусной инфекции – это как раз тот случай, где лучше перестраховаться", – отметил Витушко.

Как писал OBOZREVATEL, ранее медики обнаружили у коронавируса еще один тревожный симптом – скелетно-мышечную боль с другими механизмами, чем в случае миалгии (боли в суставах).