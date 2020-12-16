Основным инструментом в выявлении коронавируса являются ПЦР- и ИФА-тесты. Именно на количестве положительных результатов анализов, которые проводят частные и государственные лаборатории, и строится статистика тестирований на COVID-19 В Украине.

В последнее время украинцы стали сдавать меньше тестов. Согласно данным МОЗ, такая тенденция появилась около месяца назад. Если до этого число проведенных анализов было 50-70 тысяч ежедневно, то в декабре чаще встречаются цифры поменьше (14 декабря было выявлено 25 582 новых случая).

О возможных причинах такого спада на своей странице в Facebook рассказал коммерческий директор сети медицинских клиник "Синэво" Николай Скавронский.

По его словам, длительное время спрос на ПЦР- и ИФА-тесты был стабильно высоким, однако за последний месяц "популярность" анализов для выявления коронавируса снизилась.

Вместе с этим, процент положительных результатов, которые подтверждают наличие коронавирусной болезни, пока что не меняется и примерно каждый третий результат является положительным. Скавронский отмечает, что несмотря на уменьшение доли положительных ПЦР-тестов, общее количество "ковид+" результатов компенсируется за счет тестов на антитела IgM.

Коммерческий директор "Синэво" высказал также личное предположение, почему украинцы меньше тестируются на ковид.

"Нет, меньше болеть они не стали, но сейчас многие люди стали перед дилеммой: сдать всей семьей тесты или накрыть новогодний стол на всю семью. Средняя стоимость новогоднего стола на семью эквивалентна стоимости 2-3 ПЦР-тестов на ковид и это очень сложный выбор, так как Новый Год – главный праздник в году для подавляющего большинства украинцев!".