Последнее время мне приходится много давать комментариев на тему:

Объемы тестирования уменьшаются или нет? Количество заболевших растет или нет? Почему так, а не иначе?

Люблю хорошие визуализации, чтобы сразу было полностью понятно и по одной картинке!

Красным обозначен процент положительных тестов. Источник: Скриншот Facebook Николай Скавронский

Отвечаю по пунктам.

1. Длительное время спрос на тесты, которые свидетельствуют про наличие заболевания коронавирусом был стабильно высоким (к таким "острофазовым" тестам можно отнести ПЦР-тест, анализ на антиген ковида, анализы на антитела к ковиду IgM и IgA). Еще месяц назад и даже две недели назад лаборатория "Синэво" выполняла ежедневно более 6 тысяч тестов, позволяющих утверждать болеет ли человек прямо сейчас и доля ПЦР-тестирования была около 2/3 от всех "острофазовых" тестов.

Однако в последние дни мы, в "Синэво", видим существенное снижение спроса на данные тесты, в целом, и на ПЦР, в частности.

2. Доля положительных результатов, свидетельствующих о наличии заболевания, остается стабильной – примерно каждый третий результат положительный. Однако наблюдается интересный тренд: доля положительных ПЦР-тестов несколько уменьшилась, но существенно увеличилась доля положительных результатов тестов на антитела IgM и этот рост компенсировал уменьшение ПЦР-тестов, сохранив среднее количество положительных результатов на прежнем уровне.

3. Есть у меня личная "конспирологическая" версия того, почему люди вдруг резко стали сдавать меньше тестов на ковид, чем до этого.

Нет, меньше болеть они не стали, но сейчас многие люди стали перед дилеммой: сдать всей семьей тесты или накрыть новогодний стол на всю семью. Средняя стоимость новогоднего стола на семью эквивалентна стоимости 2-3 ПЦР-тестов на ковид и это очень сложный выбор, так как Новый Год – главный праздник в году для подавляющего большинства украинцев!

Год выдался очень сложным для большинства граждан Украины, многие праздники были "скомканы" из-за карантинных и прочих ограничений, большинство простых удовольствий общения были лимитированы весь год, поэтому, я предполагаю, большинство украинцев хотят проводить этот год так, чтобы он точно не вернулся и не повторился, а с проблемами 2021 года мы будем разбираться уже потом, "давайте вже пiсля всiх свят". Оливье победил ПЦР...

...а вот медиков в январе будет жалко, но это уже совсем другая история.

Автор текста – Николай Скавронский.

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