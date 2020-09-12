Тест на коронавирус в Украине: сколько стоит, где сдать и при каких симптомах

Киевляне жалуются на большие очереди, которые иногда приходится занимать с 6:45 утра, чтобы сдать тест

Тест ПЦР, полимеразная цепная реакция, обладает высокой точностью и используется во всех странах мира

Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в алгоритм тестирования на коронавирус. Из самоизоляции можно выходить уже на 14-й день без проведения ПЦР-теста. Однако это в случае отсутствия клинических симптомов. Тестирование методом ПЦР сдвинули на 7-9-й день от возможного заражения.

Где и за сколько в Украине можно сделать тест на COVID-19, читайте в материале OBOZREVATEL.

Самая высокая точность у теста ПЦР

В целом коронавирус можно определить с помощью трех проверок, в частности:

экспресс-тест на антитела, он имеет наименьшую точность и высокую скорость диагностики;

тест ИФА, иммуноферментный анализ, – это исследование крови на наличие антител к коронавирусу, довольно точный, но может быть ложноотрицательным на начальных этапах развития инфекции в организме до тех пор, пока в крови начали вырабатываться антитела;

тест ПЦР, полимеразная цепная реакция, обладает высокой точностью и используется во всех странах мира.

Цена на ПЦР-тест стартует от 700 грн, средняя стоимость – 1800, результаты известны уже через сутки. Бесплатно можно протестироваться только через семейного врача при наличии клинических признаков коронавирусной болезни и пациентам с пневмонией, которые находятся в стационарах и ждут подтверждения диагноза. Однако из-за большого наплыва сейчас результатов можно ожидать 6-9 суток. До того времени врач прописывает лечение.

ИФА-тестирование стоит 300-600 грн. Оно определяет, сформировался иммунитет к коронавирусу после болезни или нет. Этот тест не дает ответа, больной человек на момент обследования или нет. Он является отдельным обследованием уже после возможно перенесенного инфицирования. Обычно его делают те, кто ложится на госпитализацию, – медики, Нацполиция, пограничники, фармацевты – лица, которые больше всего контактируют с населением.

Стоит отметить, что киевляне жалуются на большие очереди, иногда приходится занимать с 6:45 утра.

Подготовка к тестированию на коронавирус методом ПЦР предусматривает следующие ограничения:

• не употреблять алкоголь за 24 часа до забора материала;

• не использовать лекарства для орошения ротоглотки, назальные капли, спреи и препараты от боли в горле за 12 часов до исследования;

• не чистить зубы и не пользоваться ополаскивателем до забора материала;

• не употреблять пищу за два часа до тестирования и не пить жидкость;

• не курить за 4 часа;

• не использовать жевательную резинку или пастилки для свежего дыхания.

По данным Минздрава, запасов тест-систем в Украине для проведения исследований на коронавирус хватит на 1,5-2 месяца.

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