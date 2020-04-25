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/ Пульмонология

Теория об иммунитете от коронавируса не доказана: в ВОЗ сделали заявление

9.6т
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Теория о том, что переболевшие коронавирусом COVID-19 люди имеют иммунитет от повторного заражения, на данный момент не доказана.

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Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пока нет свидетельств того, что люди с антителами к коронавирусу SARS-CoV-2 защищены от него.

ВОЗ заявила о недоказанности теории про иммунитет от COVID-19

ВОЗ заявила о недоказанности теории про иммунитет от COVID-19

В связи с этим ВОЗ предостерегла страны мира от использования "паспортов иммунитета" или "безрисковых сертификатов" для переболевших COVID-19.

В организации считают, что подобные практики фактически могут увеличить риск распространения инфекции, так как люди с подобными документами, вероятно, будут игнорировать стандартные меры безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ряд туристических организаций в Европе, а также некоторые авиакомпании, рассматривают возможность введения особых документов для путешествий по миру – "паспортов иммунитета", в которых будет содержаться информация о наличии антител к коронавирусу.

На данный момент представления о практическом применении таких документов отсутствуют.

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Тема
Коронавирус
Тег
вирус
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