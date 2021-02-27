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/ Пульмонология

Течение COVID-19 может усложнять нехватка витамина B6 – ученые

4.8т
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Нехватка витамина B6 в организме человека может усложнять течение коронавирусной болезни COVID-19.

К такому выводу пришли японские ученые из Университета Хиросимы, результаты их исследования опубликованы в журнале MedicalXpress. Как отметила специалисты, витамин B6 способен облегчить цикотиновый удар у заразившихся коронавирусом пациентов.

По словам автора исследования, профессора Танутчапорн Кумрунгзее, витамин B6 помогает и бороться с последствиями болезни: уменьшает воспаление, облегчает окислительный и карбонильный стресс, предотвращает тромбоз, снижает количество инфламмасом, отвечающих за активацию воспалительного ответа.

Эксперты также обнаружили, что у тех, у кого есть хронические воспаления, гипертония, диабет, ожирение и сердечные заболевания иммунная защита хуже в связи с низким количеством витамина B6 по сравнению с более здоровыми людьми.

Отметим, что витамин B6 является известным питательным веществом против тромбоза и воспаления. Дефицит этого витамина также связан со снижением иммунной функции и повышенной восприимчивостью к вирусным инфекциям.

Добавим, что витамин B6 содержится во многих продуктах, поэтому его дефицит встречается редко. В частности, это: зерновые: гречка, рис, пшеница; мясо (говядина, птица), рыба; яйца; овощи и фрукты: капуста, морковь, кукуруза, картофель, авокадо, бананы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, что экстракт водоросли спирулины может облегчить течение болезни у пациентов с COVID-19. Это вещество снижает вероятность развития осложнений и повреждения органов, что является основной причиной смертности от коронавируса.

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Автор
Ольга Липич Ольга Липич
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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