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/ Пульмонология

Супрун объяснила, как правильно питаться при COVID-19

1.3т
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Витамины и минеральные добавки не могут заменить сбалансированного питания при коронавирусной инфекции.

Об этом в Facebook рассказала бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун, отметив появление научно необоснованных советов по лечению COVID-19 в сети.

"Полноценный рацион и достаточное количество жидкости являются ключевыми в восстановлении во время болезни. В случае инфекции организм должен интенсивно работать, чтобы обеспечить иммунный ответ и иметь для этого энергетические запасы. Ему также нужны питательные нутриенты – белки, жиры, углеводы и пищевые волокна (клетчатка). Этого всего не могут содержать ни одни таблетки", – объяснила Супрун.

Также она подчеркнула важность сбалансированного рациона в предотвращении хронических заболеваний и отклонений в индексе массы тела. В организме людей, которые не получают достаточно пищи, иммунная система ослаблена, а клеток, которые распознают патогены и вырабатывают антитела, значительно меньше.

Никакие добавки не могут заменить полноценный рацион
Никакие добавки не могут заменить полноценный рацион

Что есть, чтобы поддержать организм при ковиде?

  • овощной суп или куриный бульон;

  • каши и цельнозерновой хлеб – источники простых углеводов;

  • напитки с имбирем – поможет побороть тошноту;

  • продукты с витамином С: паприка, брокколи, смородина;

  • зеленые овощи и бобовые, содержащие про-витамин А, магний;

  • белковые продукты: бобовые, мясо птицы и животных, молочные продукты, яйца.

Супрун призвала не выбирать во время болезни между таблетками и едой. Никакие добавки не могут заменить полноценный рацион, только еда является главным источником всех полезных веществ.

Ранее MedOboz писал, как отличить коронавирус от гриппа и простуды, поскольку эти заболевания имеют похожие симптомы.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
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