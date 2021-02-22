Суперраспространители коронавируса: кто они и чем опасны?

Значительному распространению коронавирусной инфекции способствует передача вируса от человека к человеку. Кто они – распространители вируса, как им предотвратить его распространение на окружающих, и как самому защититься от носителей вируса, – рассмотрим в статье.

Основными распространителями коронавируса являются инфицированные, которые могут переносить заболевание как в легкой форме, так и в бессимптомной. Кроме того, опасность в эпидемическом плане составляют зараженные, у которых симптомы заболевания еще не появились: если они длительное время находятся в закрытом помещении с многими людьми, то другие оказываются в зоне риска заражения коронавирусом.

Бессимптомные носители коронавируса – основные распространители COVID-19

До недавнего времени считалось, что дети являются основными источниками нового вируса. И относительно низкая по сравнению со взрослыми заболеваемость коронавирусной инфекцией у них связана с частым бессимптомным течением заболевания, поэтому риск заразиться от такого ребенка выше. Сегодня больше говорят о том, что имеет значение не столько возраст ребенка, сколько его активная социальная жизнь и количество контактов. С этой точки зрения наименьшую эпидемическую опасность представляют малыши и дети дошкольного возраста, которые в условиях коронавирусной пандемии ограничены в своих перемещениях домом и дошкольным образовательным учреждением. Поэтому если маленький ребенок и повстречается с коронавирусом, максимум кому он его передаст – это или в группе детского сада, или в семье. Точно так же и возможности заражения для этой возрастной категории существенно ограничены. Этот факт был доказан весной во время всемирного локдауна: в большинстве случаев дети заражались коронавирусом в семье, поскольку в условиях жесткого карантина их круг общения был ограничен ближайшими родственниками.

Совсем по-другому обстоят дела со школьниками, особенно старшеклассниками, и студентами: это наиболее социально активная категория населения, которая способна распространять коронавирус из-за большего количества контактов в школах, секциях, торгово-развлекательных центрах – там, где чаще всего образуется большое скопление людей.

А что в отношении взрослых? Опять же, все зависит от того, насколько активно они контактируют с другими людьми. Они могут заразиться коронавирусом как от своего ребенка (не важно какого возраста дошкольного или студента), так и во время длительного пребывания с бессимптомно заболевшим взрослым.

Пожилые, которые оказались наиболее уязвимыми к коронавирусу, в нашей стране менее социально активны по сравнению с европейскими странами, а их пребывание в относительной социальной изоляции в условиях коронавирусной пандемии пошло только на пользу: уменьшенное количество контактов с взрослыми детьми и маленькими внуками позволяет снизить вероятность их инфицирования. Заражение в данной возрастной категории происходит или в семье, если пожилой человек проживает в одной квартире с детьми и внуками, или при общении с заболевшими коронавирусной инфекцией людьми вне семьи.

Можно ли прервать цепную реакцию распространения коронавируса?

В настоящее время это самый актуальный вопрос. Как показал опыт, внедренный весной всемирный нокдаун, позволил с переменным успехом снизить темпы распространения нового вируса и уменьшить нагрузку на систему здравоохранения, чтобы она могла справиться с экстремально возросшим потоком пациентов. Что бывает, когда жестких карантинных мер нет или они введены несвоевременно, показал опыт США и Италии. Однако от локдауна в большей степени пострадала мировая экономика и социально незащищенные граждане, а на самом коронавирусе, как и его дальнейшем распространении, это никак не отразилось: после относительного летнего затишья, осенью этого года он ударил с новой силой, и многие страны сегодня борются со второй волной пандемии коронавирусной инфекции, а некоторые эксперты, заглядывая в будуще, предрекают третью.

Что может сегодня сделать каждый из нас?

В условиях, когда коронавирус похоже не собирается уходить, а продолжает бесчинствовать, единственной эффективной мерой остается все то же социальное дистанцирование, избегание мест большого скопления людей и ношение масок. Если человек пока не повстречался с коронавирусом, то соблюдение этих мер позволит ему продержаться до начала проведения вакцинопрофилактики. Другое дело, если человек побывал в контакте с заболевшим коронавирусной инфекцией. В этом случае важно не только соблюдать правила социального дистанцирования и носить маску в общественных местах, чтобы не подвергать опасности заражения окружающих, но и контролировать свое самочувствие, чтобы при появлении первых симптомов обратиться за медицинской помощью.

Соблюдение социального дистанцирования и ношение масок требуется и переболевшим коронавирусной инфекцией. Есть информация, что перенесенное заболевание не гарантирует защиту от повторного заражения коронавирусом. А значит не стоит расслабляться после выздоровления.

Отдельного рассмотрения требует вопрос внутрисемейного заражения коронавирусом. На сегодняшний день об этом мало говорят, а между тем это один из наиболее часто реализуемых путей передачи коронавирусной инфекции. Именно так происходило заражение новым вирусом весной, во время тотального карантина. И сегодня, когда власти вводят усиленные карантинные ограничения, все здоровые, побывавшие в контакте и находящиеся на самоизоляции, зараженные, болеющие в легкой в форме дома, и выздоравливающие в один момент оказываются закрытыми в одной квартире, где и происходит активный контакт с вирусом. В такой ситуации каждый действует на свое усмотрение: кому позволяет жилплощадь, выделят зараженному родственнику отдельную комнату, а кому не позволяет – мирятся с ситуацией.

Чтобы не позволить коронавирусу распространиться на близких людей, нужно помнить об основных путях его распространения – контактный (непосредственно от зараженного коронавирусом человека и через загрязненные вирусом предметы), а также воздушно-капельный. Исходя из этого, нужно придерживаться основных правил противоэпидемической безопасности: часто проветривать помещения, в которых долгое время проводит семья, проводить влажную уборку помещений, по возможности чаще выходить на прогулку, особенно это касается детей. Необходимо всей семьей придерживаться правил личной гигиены: мыть руки по мере необходимости, не касаться лишний раз руками лица, области носа, глаз и рта. Необходимо выделить каждому члену семьи, если этого не было сделано раньше, личную посуду и средства гигиены.

Если кто-то из членов семьи чувствует себя плохо, не нужно скрывать это от близких, лучше усилить меры противоинфекционной внутрисемейной защиты. Одним из способов защиты является применение препаратов, которые угнетают размножение вирусов в клетках организма человека. Их применение позволяет снизить циркуляцию вирусов внутри близкого окружения, особенно если в семье есть самоизолированные или легкоболеющие.

В отношении предупреждения коронавирусной инфекции, к сожалению, вероятность того, что человек, так или иначе, может получить этот вирус, довольно высока. И к этому надо быть готовыми. В данном случае рассматривается возможность применения противовирусных препаратов, которые употребляются при респираторной инфекции: они могут прямо воздействовать на вирус, либо стимулировать противовирусную систему защиты организма.

Перспективными считаются так называемые полимишеневые препараты, то есть те, которые действуют не на одну конкретную "мишень" вируса, а сразу на несколько. Флавоноиды оказались удачной комбинацией, блокирующей вирус на основных этапах его жизненного цикла. Одним из таких препаратов, содержащих комплекс флавоноидов, является сироп Флавовир® , который содержит активное (действующее) вещество – жидкий экстракт протефлазид. Флавоноиды сиропа Флавовир® блокируют специальные вспомогательные молекулы вируса, которые помогают патогену размножаться. Такое блокирование нарушает процессы размножения вируса и количество его копий становится меньшим, что помогает организму справиться с болезнью. Проведенные клинические исследования сиропа Флавовир® показали, что его ежедневный прием согласно инструкции не вызывает нарушения работы иммунной системы и способствует поддержанию уровня интерферонов, достаточного для адекватного иммунного ответа организма на инфекционный возбудитель. В свою очередь, это дает возможность, на усмотрение врача, применять препарат в течение длительного времени. Согласно инструкции, Флавовир® можно применять детям от рождения.

Таким образом, сегодня коронавирус диктует человечеству новые условия жизни. От того, насколько быстро мы примем правила игры, и сумеем адаптировать под них социальную жизнь, будет зависеть, как скоро удастся справиться с коронавирусной пандемией.