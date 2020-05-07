Суперкомпьютер вычислил лекарства от COVID-19

Медицинские препараты симепревир, паритапревир, гразопревир и велпатасвир, которые применяются для лечения гепатита C, могут предотвращать заражение COVID-19.

К такому выводу пришли немецкие ученые из Университета Майнца, которые проанализировали эффективность лекарственных препаратов в борьбе с коронавирусом при помощи суперкомпьютера MOGON II, сообщает сайт учреждения.

Лекарства от COVID-19

Кроме лекарств, машина определила, что растение жимолость японская (Lonicera japonica), которая используется в терапии пациентов с инфекцией верхних дыхательных путей, также может способствовать борьбе с вирусом.

За два месяца исследований компьютер провел более 30 миллиардов вычислений и проверил около 42 тысяч различных веществ.

"Этот метод компьютерного моделирования известен как молекулярная стыковка, и он используется в науке на протяжении многих лет", – рассказал один из авторов исследования Томас Эфферт.

Ранее OBOZREVATEL собрал всю актуальную информацию о самых перспективных препаратах, которые разрабатываются в разных странах мира и могут стать потенциальным средством от COVID-19.