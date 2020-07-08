Степанов заявил о закупке Украиной признанного в мире препарата против COVID-19

Украина закупит препарат "Ремдесивир", признанный во всем мире для лечения коронавирусной болезни.

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Об этом во время брифинга 8 июля сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Он отметил, что препарат был включен в украинский протокол лечения COVID-19 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, были проведены переговоры с компаниями-поставщиками "Ремдисивира" о закупке его в количестве, рассчитанном на лечение до восьми тысяч пациентов.

"Он не был доступен с точки зрения продаж, его производит американская компания. Сейчас мы уже провели определенные переговоры с компаниями, которые получили лицензию от американской компании и рассчитываем на закупку этого средства", - сказал Степанов.

Министр добавил, что "Ремдисивир" – хороший противовирусный препарат, который может очень эффективно использоваться при лечении коронавирусной болезни.

Отметим, что ранее в Украине для лечения COVID-19 использовался "Гидроксихлорохин".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Европейская комиссия одобрила использование первого препарата для лечения коронавирусной болезни (COVID-19) – ремдесивира.

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