Степанов заявил, что коронавирус в Украине стал агрессивнее

В Украине коронавирус стал более агрессивным, в частности, из-за распространения новых штаммов, среди которых британский и южноафриканский. Поэтому не уменьшается и смертность от него.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала "Украина 24". По его словам, летальность от COVID-19 в стране – на уровне 2%.

"По госпитализации тяжелых больных нет проблем. У нас почти из 78 тыс. коек по стране под коронавирус, на сегодня занято 46 тысяч. Проблем с койками нет. Смерть каждого человека – это трагедия. Этот вирус более агрессивен. Вообще в третьей волне подавляющее большинство людей болеют британским штаммом", – пояснил глава Минздрава.

Степанов: летальность от COVID-19 в Украине – на уровне 2%

Он ответил на информацию зрителя о том, что больных COVID-19 порой не хотят брать в больницу. Министр подчеркнул, что с каждым конкретным случаем нужно разбираться отдельно. Поскольку система здравоохранения огромная, но за больницы в первую очередь отвечает местная власть.

"У них есть владельцы, которые назначают врачей. То, что вы сейчас говорите, действительно не предусмотрено ни одним, даже теоретически, нормативным документом. Наоборот, есть обязательства госпитализировать людей, если есть соответствующие показания. Сатурация 85 – это обязательная госпитализация. Поэтому мы вынуждены иногда разбираться в каждом конкретном случае. Только таким образом, к сожалению, мы можем выстраивать эту систему", – добавил Степанов.

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