Степанов сказал, по каким органам больше всего бьет новый штамм COVID-19 в Украине

Новый штамм коронавируса в Украине больше всего поражает центральную нервную систему, почки и печень.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Он также отметил, что сейчас страна вошла в тяжелый период из-за него (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Степанов рассказал о новом штамме в Украине

"Мы зашли в тяжелый период с точки зрения нового штамма коронавируса. Это то, о чем говорили коллеги-врачи, что он более контагиозен, то есть большее количество людей заражается, он поражает больше молодых людей. Более того, мы видим изменение клинической картины, он поражает центральную нервную систему, почки, печень", – сказал министр.

Степанов добавил, что нынешняя ситуация требует более сплоченных действий для борьбы с коронавирусом.

В то же время он прокомментировал ситуацию в Ивано-Франковской области, которая находится в "красной" зоне. По словам Степанова, ситуация начинает стабилизироваться.

"По количеству заболевших, я думаю, мэр это подтвердит, в последние несколько дней мы видим стабилизацию ситуации, я имею в виду, что у нас нет такого роста заболевания, которое было. Ивано-Франсковская область уже не входит в топ по количеству заболевших", – сказал глава Минздрава.

Отметим, что министр не конкретизировал, о каком именно штамме идет речь. Скорее всего это "британский", который уже зафиксирован в Украине.

Ранее ученые заявили, что этот вариант вируса на 64% более смертоносный, чем другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине впервые подтвердили распространение на территории страны "британского" штамма. Двух инфицированных этим вариантом COVID-19 выявили в Ивано-Франковске.