Главная Новости
МоваЯзык
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Степанов сказал, по каким органам больше всего бьет новый штамм COVID-19 в Украине

8.6т
Читать материал на украинском

Новый штамм коронавируса в Украине больше всего поражает центральную нервную систему, почки и печень.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Он также отметил, что сейчас страна вошла в тяжелый период из-за него (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Степанов рассказал о новом штамме в Украине

Степанов рассказал о новом штамме в Украине

"Мы зашли в тяжелый период с точки зрения нового штамма коронавируса. Это то, о чем говорили коллеги-врачи, что он более контагиозен, то есть большее количество людей заражается, он поражает больше молодых людей. Более того, мы видим изменение клинической картины, он поражает центральную нервную систему, почки, печень", – сказал министр.

Степанов добавил, что нынешняя ситуация требует более сплоченных действий для борьбы с коронавирусом.

В то же время он прокомментировал ситуацию в Ивано-Франковской области, которая находится в "красной" зоне. По словам Степанова, ситуация начинает стабилизироваться.

"По количеству заболевших, я думаю, мэр это подтвердит, в последние несколько дней мы видим стабилизацию ситуации, я имею в виду, что у нас нет такого роста заболевания, которое было. Ивано-Франсковская область уже не входит в топ по количеству заболевших", – сказал глава Минздрава.

Отметим, что министр не конкретизировал, о каком именно штамме идет речь. Скорее всего это "британский", который уже зафиксирован в Украине.

Ранее ученые заявили, что этот вариант вируса на 64% более смертоносный, чем другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине впервые подтвердили распространение на территории страны "британского" штамма. Двух инфицированных этим вариантом COVID-19 выявили в Ивано-Франковске.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Свобода слова Савика Шустера" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко Юрий Сергиенко
Темы
Свобода слова Савика Шустера Коронавирус
Персоны
Максим Степанов Савик Шустер
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
11
4
Смешно
0
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости