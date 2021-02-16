Степанов сказал, когда ожидается первая прививка от COVID-19 в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов выразил надежду, что первая прививка от коронавируса будет сделана в Украине на этой неделе.

Такое мнение он озвучил во время брифинга 16 февраля. Вакцину в первую очередь получат медицинские работники – "наши герои, которые сейчас находятся на передовой борьбы с COVID-19", подчеркнул он (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Чиновник также объяснил, почему кампания по вакцинации в нашей стране не началась 15 февраля, как говорилось ранее. Он сказал, что была уверенность в этой дате, которая основывалась на заключенных договорах между Украиной и производителями вакцин. В документах были четко предусмотрены количество и сроки поставок, сказал он.

"Один миллион доз мы ожидаем в феврале, еще миллион в марте этого года. Более того, относительно миллиона доз, который мы должны получить в феврале, у нас была уверенность, что он будет поставлен до 15 февраля, и сразу мы начнем вакцинацию. Возникли определенные технические проблемы, логистического характера. Они будут решены буквально за несколько дней", – уточнил Степанов.

Что касается поступления препаратов по процедуре COVAX, как только было получено подтверждение поставок в Украину первых 117 тыс. доз вакцины Pfizer до середины февраля, Министерство здравоохранения сразу сообщило об этом гражданам.

"Здесь возникли определенные бюрократические общие трудности, которые не зависят от Украины. В очереди стоят все страны мира, и это очень важно – получить как можно раньше вакцину", – подчеркнул министр.

Он также уточнил, что в нашей стране все готово к реализации Национального плана по вакцинации: сформированы мобильные бригады, которые будут вакцинировать, списки людей на получение вакцины на первом этапе и т.д.

"Мы ожидаем поставку вакцины в Украину. Как только она поступит, сразу начнем вакцинацию", – сказал Степанов.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Степанов прокомментировал открытие Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) производства против некоторых чиновников возглавляемого им ведомства за возможную закупку вакцин против коронавируса по завышенной стоимости.

Дело бюро, открытое в первых числах февраля, он назвал "информационной войной".