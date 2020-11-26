Степанов сказал, как долго действуют антитела к COVID-19

Люди, которые переболели коронавирусом (COVID-19), через полгода начинают терять антитела и могут повторно заразиться.

Об этом в своем интервью на Youtube-канале "Зе Интервьюер" сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"У всех вырабатываются антитела, просто различный их тип и количество. Согласно исследованиям, антитела начинают существенно снижаться через полгода и через некоторый период времени они просто исчезают. Уже есть подтвержденные случаи, когда человек повторно заболел COVID-19", – рассказал глава Минздрава.

Степанов подтвердил, что пациенты, переболевшие при первой волне коронавируса, могут снова заразиться COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр Максим Степанов сообщил, когда определится дата поставок вакцины против COVID-19 в Украину.

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