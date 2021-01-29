Степанов: российскую вакцину никто регистрировать не будет, можете истерить

Максим Степанов опроверг возможность регистрации "Спутника V"

Российская вакцина "Спутник V" с недоказанной эффективностью против коронавируса ни в коем случае не будет зарегистрирована в Украине.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, который транслировался на YouTube-канале Кабмина. Он отметил, что никакие возмущения определенных политических сил, которые продвигают препарат из РФ, не изменят мнение правительства (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Одна политическая сила просто устроила какую-то истерию по поводу регистрации российской вакцины "Спутник V". Сразу могу сказать – можете истерить еще очень долго. Никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет", – заверил Степанов.

Напомним, ранее народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что в конце декабря харьковская компания "Биолек" якобы подала на регистрацию в Украине российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

Позже"Биолек" подтвердила, что подала заявление в Министерство здравоохранения Украины на регистрацию "Спутника V". При этом указанный препарат не прошел все этапы клинических испытаний, поэтому не признана эффективным в борьбе с пандемией.

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