Степанов: российской вакцине нечего делать в Украине

Вакцине от COVID-19 "Спутник V" российского производства нет места на рынке Украины.

Об этом во время традиционного ежедневного брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Он подчеркнул, что его позиция по этому поводу остается неизменной.

Глава Министерства здравоохранения заявил о попытке срыва кампании по вакцинации в Украине. По его словам, это открывает путь препарату от коронавирусной инфекции, который "нам настойчиво предлагают – "Спутник V".

"Вы все знаете мою позицию по этой вакцине. Она однозначна – не допустить на рынок Украины российскую вакцину. Нечего здесь делать российской вакцине", – подчеркнул он.

Ранее Степанов заявил, что первую поставку вакцин против коронавируса в Украине могут осуществить ориентировочно 16–17 февраля. Хотя до этого чиновники обещали старт прививок украинцев уже с 15 февраля.

"Это дата, которую я лично называл, учитывая поставки вакцин. Источники поставки – по инициативе COVAX, это Pfizer и AstraZeneka, согласно контракту. Вакцина немножко задерживается. Где-то 16–17 февраля мы ожидаем ее в Украину", – сказал глава Минздрава.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по словам инфекциониста Ольги Голубовской, нападками на Степанова определенные силы якобы хотят вернуть в кресло министра здравоохранения "своего" человека. Об этом врач написала на своей странице в соцсети.

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