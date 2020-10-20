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/ Пульмонология

Эффективное лечение короновируса в Украине

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В Украине планируется запуск экспериментального проекта, цель которого – сбор гипериммунной плазмы с дальнейшим производством иммуноглобулина для лечения COVID-19.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНИАН.

Гипериммунная плазма – это плазма людей, которые уже переболели коронавирусной инфекцией. Такая плазма содержит антитела к COVID-19.

Во многих развитых странах мира иммуноглобулин, полученный из плазмы переболевших, находится на этапе клинических испытаний. В Украине сначала необходимо такую плазму собрать, чтобы получить иммуноглобулин. Его намерены использовать на территории страны в рамках клинических испытаний.

Плазма крови переболевших содержит антитела к COVID-19
Плазма крови переболевших содержит антитела к COVID-19

По словам Степанова, данный препарат планируют внести в протокол лечения COVID-19, поскольку иммуноглобулин, полученный именно из плазмы віздоровевших, будет иметь большой терапевтический эффект в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Как писал MedOboz, лекарства от язвы эффективно подавляют репликацию коронавируса как в пробирке, так и у животных.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
лекарства
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