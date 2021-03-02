Степанов рассказал, как чувствует себя после прививки индийской вакциной

Глава Министерства здравоохранения (Минздрава) Украины Максим Степанов признался, что нормально себя чувствует после того, как получил прививку против коронавируса индийской вакциной CoviShield.

Об этом он рассказал во время брифинга министерства 2 марта, который транслировался на YouTube-канале Кабмина (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Вместе с медиками сделал прививку препаратом от AstraZeneca CoviShield и на собственном примере доказал необходимость вакцинации как одного из основных этапов борьбы с COVID-19. Хочу разочаровать сторонников "теории зрады" – чувствую себя абсолютно нормально и продолжаю выполнять свои обязанности как вчера, так и сегодня", – подчеркнул министр.

Степанов рассказал о самочувствии после прививки вакциной CoviShield

Он отметил, что Минздрав обеспечил Украину качественной вакциной, разработанной одной из ведущих компаний мира – AstraZeneca вместе с Оксфордским университетом. По его словам, такой же препарат в настоящее время используют во многих странах: Австралии, Южной Кореи, Великобритании, государствах ЕС, Канаде.

Напомним, что Степанов публично сделал прививку против COVID-19 в понедельник, 1 марта. Он заявил, что на очереди будет и президент Владимир Зеленский. Вскоре министр также рассказал о побочных эффектах при вакцинации

Добавим: с 1 марта в Украине открыли запись в очередь на вакцинацию. С инструкцией о том, как попасть на прививку – можно ознакомиться по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в понедельник, 1 марта, против COVID-19 вакцинировали 1764 граждан. Всего с начала кампании иммунизации прививки получили уже 4905 украинцев.