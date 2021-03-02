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/ Пульмонология

Степанов рассказал, как чувствует себя после прививки индийской вакциной

10т
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Глава Министерства здравоохранения (Минздрава) Украины Максим Степанов признался, что нормально себя чувствует после того, как получил прививку против коронавируса индийской вакциной CoviShield.

Об этом он рассказал во время брифинга министерства 2 марта, который транслировался на YouTube-канале Кабмина (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Вместе с медиками сделал прививку препаратом от AstraZeneca CoviShield и на собственном примере доказал необходимость вакцинации как одного из основных этапов борьбы с COVID-19. Хочу разочаровать сторонников "теории зрады" – чувствую себя абсолютно нормально и продолжаю выполнять свои обязанности как вчера, так и сегодня", – подчеркнул министр.

Степанов рассказал о самочувствии после прививки вакциной CoviShield
Степанов рассказал о самочувствии после прививки вакциной CoviShield

Он отметил, что Минздрав обеспечил Украину качественной вакциной, разработанной одной из ведущих компаний мира – AstraZeneca вместе с Оксфордским университетом. По его словам, такой же препарат в настоящее время используют во многих странах: Австралии, Южной Кореи, Великобритании, государствах ЕС, Канаде.

Напомним, что Степанов публично сделал прививку против COVID-19 в понедельник, 1 марта. Он заявил, что на очереди будет и президент Владимир Зеленский. Вскоре министр также рассказал о побочных эффектах при вакцинации

Добавим: с 1 марта в Украине открыли запись в очередь на вакцинацию. С инструкцией о том, как попасть на прививку – можно ознакомиться по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в понедельник, 1 марта, против COVID-19 вакцинировали 1764 граждан. Всего с начала кампании иммунизации прививки получили уже 4905 украинцев.

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Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
Темы
Коронавирус Вакцинация в Украине
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Теги
Вакцина от коронавируса вакцина AstraZeneca вакцина CoviShield
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