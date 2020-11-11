Степанов раскрыл опасность антибиотиков на начальной стадии COVID-19

Министр призвал украинцев не прибегать к самолечению в первые 5-7 дней болезни

Сейчас в больницы попадают пациенты уже с тяжелым течением инфекции

По его словам, коронавирус в Украине стал более агрессивным

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что попытки побороть коронавирус антибиотиками на начальной его стадии могут привести к ухудшению состояния здоровья инфицированного.

С просьбой к гражданам не прибегать к такому самолечению он обратился во время брифинга 11 ноября, который транслировался онлайн на YouTube-канале Кабмина (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Прежде всего глава Минздрава отметил, что ход коронавируса в Украине меняется, инфекция стала более агрессивной и в последнее время в больницах увеличилось количество тяжелых больных COVID-19.

В Минздраве предупредили украинцев об опасности антибиотиков при COVID-19

"И один из основных моментов, которые рассказывают медики и пациенты, – в течение 5-7 дней люди не обращаются к врачу, самостоятельно лечатся и очень часто начинают употреблять антибиотики или другие лекарственные средства", – пояснил он.

Министр подчеркнул, что оказывать квалифицированную медицинскую помощь, от которой пациенту будет становиться легче и он начнет выздоравливать – должен исключительно специалист.

"Прошу вас, уважаемые украинцы, прекратите самолечение! У врача есть соответствующие знания, протоколы лечения, он знает, в каком состоянии вы находитесь и что в таком случае вам нужно назначать", – отметил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что ход коронавирусной инфекции в Украине заметно изменился, причем в худшую сторону. Она назвала три фактора, от которых он зависит.

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