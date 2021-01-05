Глава Минздрава пояснил спад статистики по COVID-19 и обратился к украинцам

Снижение количества новых больных коронавирусом, которое наблюдается в Украине на протяжении последней недели, в том числе связано с уменьшением проведения тестирований. А это стало причиной того, что украинцы в канун и после Нового года стали меньше обращаться за такой диагностикой.

Об этом на брифинге 5 января заявил глава Министерства здравоохранения (Минздрава) Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, на сегодня только лаборатории, которые подчиняются Минздраву, имеют возможности и мощности делать не менее 55 тысяч тестов в сутки лишь методом ПЦР (полимеразной цепной реакции).

Степанов призвал украинцев делать тесты на COVID-19

Также есть и частные лаборатории, которым государство компенсирует средства за тестирование, а еще отдельные такие заведения в больницах. Все это в позволяет делать ежедневно примерно 70-75 тысяч ПЦР-тестов на COVID-19. Кроме этого, диагностика проводится и быстрыми тестами на антиген, которые дают результат через 15 минут.

"Вместе с тем это количество уменьшается. Это при том, что у нас есть все возможности, достаточно всех тест-систем, а государство платит за это тестирование", – подчеркнул Степанов.

Министр призвал украинцев в случае каких-либо симптомов не только коронавируса, но и острого респираторного заболевания, обращаться к своим семейным врачам, чтобы те отправляли их на тестирование. Диагностику, добавил он, быстрыми тестами делают и тем, кто просто находился в контакте с подтвержденным больным COVID-19.

"Если вам по какой-то причине отказывают – обращайтесь на горячую линию" Минздрава по вопросам коронавируса: 0800 60 20 19. Семейные врачи, пожалуйста, проведите тестирование. Ведь если мы устанавливаем диагноз сразу, то гораздо лучшие прогнозы относительно здоровья и жизни пациента", – призвал Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

за сутки 4 января в Украине выявили 5334 случая коронавируса, а общее количество заражений выросло до 1 083 585. От COVID-19 умерли 202 пациента (всего 19 129), а 13 850 (в общем 747 408) выздоровели.

Из-за снижения COVID-статистики в Украине даже заговорили об отмене локдауна, введение которого запланировано на 8 января.

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