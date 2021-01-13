Степанов ответил на данные о низкой эффективности китайской вакцины от Sinovac

Украина стремится получить конечные выводы исследований по эффективности в защите от коронавируса вакцины CoronaVac непосредственно от ее производителя – китайской компании Sinovac Biotech, прежде чем заказывать поставку препарата.

Но речь идет о не менее 70%. Об этом на брифинге 13 января заявил министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Он напомнил, что накануне на пресс-конференции в Бразилии были обнародованы предварительные результаты испытаний CoronaVac, свидетельствующие, что общая эффективность этой вакцины составляет не более 50%.

Степанов сказал, какой эффективности Украина ждет от китайской вакцины против COVID-19

Степанов подчеркнул, что такие исследования были проведены не только в Бразилии, а в разных странах мира. Поэтому необходимо дождаться обобщенного официального отчета.

"Но даже более 50% эффективности вакцины достаточно для подтверждения ее эффективности и утверждения большинством регуляторов, которые есть в мире", – заверил министр.

Это касается Всемирной организации здравоохранения, Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и других.

Однако Украина, заключая договор с производителем вакцины, указала требование относительно ее эффективности (на этапе поставок препарата в страну) на уровне не менее 70%, добавил Степанов. Соответствующие результаты должны быть подтверждены публикациями от компании производителя.

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