Степанов ответил на данные о низкой эффективности китайской вакцины от Sinovac

Украина стремится получить конечные выводы исследований по эффективности в защите от коронавируса вакцины CoronaVac непосредственно от ее производителя – китайской компании Sinovac Biotech, прежде чем заказывать поставку препарата.
Но речь идет о не менее 70%. Об этом на брифинге 13 января заявил министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Он напомнил, что накануне на пресс-конференции в Бразилии были обнародованы предварительные результаты испытаний CoronaVac, свидетельствующие, что общая эффективность этой вакцины составляет не более 50%.
Степанов сказал, какой эффективности Украина ждет от китайской вакцины против COVID-19
Степанов подчеркнул, что такие исследования были проведены не только в Бразилии, а в разных странах мира. Поэтому необходимо дождаться обобщенного официального отчета.
"Но даже более 50% эффективности вакцины достаточно для подтверждения ее эффективности и утверждения большинством регуляторов, которые есть в мире", – заверил министр.
Это касается Всемирной организации здравоохранения, Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и других.
Однако Украина, заключая договор с производителем вакцины, указала требование относительно ее эффективности (на этапе поставок препарата в страну) на уровне не менее 70%, добавил Степанов. Соответствующие результаты должны быть подтверждены публикациями от компании производителя.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее в Бразилии заявляли, что вакцина против COVID-19 от Sinovac Biotech показала эффективность в 78% на поздних стадиях испытаний с участием около 13 тысяч участников.
Напомним, что Украина в конце прошлого года подписала первый контракт о поставках вакцины CoronaVac (Китай).
Отмечалось, что страна получит 5 млн доз этого препарата в первом полугодии 2021 года.
О том, почему государство закупает китайскую вакцину и сколько она будет стоить – читайте по ссылке.
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