Степанов объяснил задержку вакцин для Украины и озвучил, когда они поступят

Первую поставку вакцин против коронавируса в Украину могут осуществить ориентировочно 16-17 февраля.

Об этом в эфире канала "Интер" заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Хотя до сих пор чиновники обещали старт прививок украинцев уже с 15 февраля.

"Это дата, которую я лично называл, исходя из поставки вакцин. Источники поставки – по инициативе COVAX, это Pfizer и AstraZeneka, согласно контракту. Вакцина немножко задерживается. Где-то 16-17 февраля мы ожидаем ее в Украине", – заверил глава Минздрава.

Степанов объяснил задержку вакцин против COVID-19 для Украины

Он отметил, мол, процесс отгрузки вакцин для нашего государства уже идет. В частности, по его словам, в этом месяце в Украину должны доставить 1 миллион доз препаратов, еще столько же – в марте.

Согласно уже подписанным контрактам, в общем до конца 2021 года Украина должна получить почти 2 млн доз вакцины от китайской фармкомпании Sinovac Biotech, 2 млн – от шведско-британской AstraZeneka и 10 млн – от американской Novavax.

"Еще на 3 млн мы ожидаем разрешения от компании, на отгрузку в Украину", – добавил Степанов и заверил, что "страна готова полностью к вакцинации".

Он пояснил, что с препаратом от AstraZeneka "вообще не существует проблем", ведь температурная цепь хранения этой вакцины допускает +2... +8 градусов.

"Но в любом случае, мы начинаем делать прививки мобильными бригадами, которые сформированы. Общее их количество в Украине – это 572, сейчас уже готовы 347", – убеждает министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 15 февраля, в Украине не началась вакцинация против COVID-19 препаратом Pfizer, поскольку не подписаны соответствующие документы.

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