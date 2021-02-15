Главная Новости
МоваЯзык
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Степанов объяснил задержку вакцин для Украины и озвучил, когда они поступят

5.4т
Читать материал на украинском

Первую поставку вакцин против коронавируса в Украину могут осуществить ориентировочно 16-17 февраля.

Об этом в эфире канала "Интер" заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Хотя до сих пор чиновники обещали старт прививок украинцев уже с 15 февраля.

"Это дата, которую я лично называл, исходя из поставки вакцин. Источники поставки – по инициативе COVAX, это Pfizer и AstraZeneka, согласно контракту. Вакцина немножко задерживается. Где-то 16-17 февраля мы ожидаем ее в Украине", – заверил глава Минздрава.

Степанов объяснил задержку вакцин против COVID-19 для Украины
Степанов объяснил задержку вакцин против COVID-19 для Украины

Он отметил, мол, процесс отгрузки вакцин для нашего государства уже идет. В частности, по его словам, в этом месяце в Украину должны доставить 1 миллион доз препаратов, еще столько же – в марте.

Согласно уже подписанным контрактам, в общем до конца 2021 года Украина должна получить почти 2 млн доз вакцины от китайской фармкомпании Sinovac Biotech, 2 млн – от шведско-британской AstraZeneka и 10 млн – от американской Novavax.

"Еще на 3 млн мы ожидаем разрешения от компании, на отгрузку в Украину", – добавил Степанов и заверил, что "страна готова полностью к вакцинации".

Он пояснил, что с препаратом от AstraZeneka "вообще не существует проблем", ведь температурная цепь хранения этой вакцины допускает +2... +8 градусов.

"Но в любом случае, мы начинаем делать прививки мобильными бригадами, которые сформированы. Общее их количество в Украине – это 572, сейчас уже готовы 347", – убеждает министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 15 февраля, в Украине не началась вакцинация против COVID-19 препаратом Pfizer, поскольку не подписаны соответствующие документы.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Теги
вакцина Novavax вакцина Sinovac CoronaVac вакцина Pfizer и BioNTech вакцина AstraZeneca Вакцина от коронавируса
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
4
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости