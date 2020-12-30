Степанов назвал, какие медучреждения получат больше тестов на антиген к COVID-19

Министерство охраны здоровья (МОЗ) намерено увеличить обеспеченность быстрыми тестами на антиген к коронавирусу медучреждения сельской местности. Ведь в отличие от областных центров, там наблюдается более длительный процесс отвоза биоматериала в лаборатории для проведения ПЦР-тестирования.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 30 декабря, который транслировался на YouTube-канале Кабмина (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Наша цель – делать не менее 1 миллиона тестирований в месяц быстрыми тестами на антиген", – отметил он.

Степанов пояснил механизм распределения экспресс-тестов на антиген к COVID-19

Министр добавил, что использование экспресс-тестов на антиген к коронавирусу должно быть на уровне семейных врачей, экстренной, вторичной медицины и третичного уровня медицинской помощи.

По его словам, сейчас между регионами распределили и уже доставили более 260 тысяч таких тестов. Также Министерство здравоохранения ожидает, что ГП "Медицинские закупки" приобретет еще примерно 1,5 миллиона штук, которые смогут развести на места со следующего года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Максим Степанов объяснил, что именно введением нового метода экспресс-проверки на антиген к коронавирусу в Украине объясняется снижение показателей заболеваемости COVID-19 и охват населения ПЦР-тестированием.