Степанов назвал главное условие эффективности вакцины

Министр здравоохранения Максим Степанов пояснил, как определяется эффективность вакцины против коронавируса.

Об этом чиновник рассказал в интервью "Гордону", заверив, что "прививка сработает в любом случае".

"После прививки вырабатываются антитела, и чем выше количество антител, тем больше человек защищен. При определенном уровне антител, даже если рядом с привитым окажется заболевший, его антитела не пустят антиген, человек не заболеет", – пояснил он.

При этом глава Минздрава подчеркнул, что у человека может выработаться меньшее количество антител и он может заразиться и переболеть, даже не зная, что болел. По его словам, такой же подход у вакцин против гриппа. Прививка не гарантирует, что человек не заразится, но в противном случае течение болезни не будет тяжелым.

"При оценке эффективности учитываются люди, которые переносят болезнь в легкой форме. После прививки человек может перенести болезнь в легкой форме, или средней, или тяжелой. И, что главное, для всех вакцин без исключения эти стадии присущи в разных процентах. Важно, что прививка гарантирует: точно не будет тяжелой формы, человек точно не умрет", – добавил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Максим Степанов сказал, сколько украинцев надо вакцинировать для преодоления COVID-19 в стране.