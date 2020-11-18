Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Степанов напомнил, что делать больным COVID-19, если нет декларации с врачом

916
Читать материал на украинском

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал алгоритм действий для пациента, который имеет подтвержденный диагноз COVID-19 или подозрение на него, однако у него нет подписанной декларации с семейным врачом.

Об этом, опираясь на собственный опыт, он написал в Facebook. Как известно, ранее больной коронавирусом глава Минздрава обещал подробно рассказывать о своем "пути обычного пациента".

"Вчера, через несколько часов после того, как я оставил заявку в больнице, со мной связалась семейный врач. Выяснив подробную информацию о состоянии здоровья, спросила, когда я делал тест, проверила персональные данные и по моим близким – ведь сведения о них, как контактных лиц, должны быть переданы эпидемиологам. Далее врач назначила соответствующее лечение и дату следующей связи. Этот этап прошел быстро и понятно", – описал ситуацию министр и поблагодарил своего врача за профессиональную помощь.

По его словам, алгоритм для пациента с коронавирусом или подозрением на эту болезнь, если он до сих пор не подписал декларацию с семейным врачом, таков:

  • позвонить по номеру контакт-центра Минздрава (0-800-60-20-19) и получить номер телефона амбулатории, которая закреплена за вашим районом (перечень этих номеров можно найти на официальном сайте НСЗУ в разделе "Для граждан");

  • связаться с амбулаторией, предоставить свои персональные данные. Тогда регистратура зафиксирует информацию и даст контакты семейного врача;

  • дальше он по телефону консультирует, назначает лечение и следит за состоянием пациента в течении всей болезни;

  • если это подозрение, а тестов нет – семейный врач отправляет по адресу пациента мобильную бригаду для проведения исследования на COVID-19.

Степанов подчеркнул, что подписать декларацию с семейным врачом такой пациент сможет уже после выздоровления. Сейчас, добавил он, в Минздраве продолжается работа над тем, чтобы предоставить возможность людям подписывать такую декларацию онлайн.

Скриншот поста главы Минздрава
Скриншот поста главы Минздрава. Источник: Facebook Максима Степанова

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Лечение коронавируса в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
Темы
Лечение коронавируса в Украине Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения Коронавирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости