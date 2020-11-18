Степанов напомнил, что делать больным COVID-19, если нет декларации с врачом

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал алгоритм действий для пациента, который имеет подтвержденный диагноз COVID-19 или подозрение на него, однако у него нет подписанной декларации с семейным врачом.

Об этом, опираясь на собственный опыт, он написал в Facebook. Как известно, ранее больной коронавирусом глава Минздрава обещал подробно рассказывать о своем "пути обычного пациента".

"Вчера, через несколько часов после того, как я оставил заявку в больнице, со мной связалась семейный врач. Выяснив подробную информацию о состоянии здоровья, спросила, когда я делал тест, проверила персональные данные и по моим близким – ведь сведения о них, как контактных лиц, должны быть переданы эпидемиологам. Далее врач назначила соответствующее лечение и дату следующей связи. Этот этап прошел быстро и понятно", – описал ситуацию министр и поблагодарил своего врача за профессиональную помощь.

По его словам, алгоритм для пациента с коронавирусом или подозрением на эту болезнь, если он до сих пор не подписал декларацию с семейным врачом, таков:

позвонить по номеру контакт-центра Минздрава (0-800-60-20-19) и получить номер телефона амбулатории, которая закреплена за вашим районом (перечень этих номеров можно найти на официальном сайте НСЗУ в разделе "Для граждан");

связаться с амбулаторией, предоставить свои персональные данные. Тогда регистратура зафиксирует информацию и даст контакты семейного врача;

дальше он по телефону консультирует, назначает лечение и следит за состоянием пациента в течении всей болезни;

если это подозрение, а тестов нет – семейный врач отправляет по адресу пациента мобильную бригаду для проведения исследования на COVID-19.

Степанов подчеркнул, что подписать декларацию с семейным врачом такой пациент сможет уже после выздоровления. Сейчас, добавил он, в Минздраве продолжается работа над тем, чтобы предоставить возможность людям подписывать такую декларацию онлайн.

Скриншот поста главы Минздрава. Источник: Facebook Максима Степанова

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что амбулатория обязана оказать помощь больному коронавирусной инфекцией, даже если у него нет декларации по семейным врачом.

Кроме этого, он отметил, что в Украине заработная плата врача должна быть не менее 22-25 тысяч гривен. По его словам, Минздрав уже сделал первые шаги к повышению зарплаты медикам.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram