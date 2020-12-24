Степанов допустил отсрочку начала вакцинации в Украине

Начало вакцинирования в Украине должно начаться в феврале 2021 года, но сроки могут сдвинуться.

Как заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, основной вопрос сейчас – это сроки поставки вакцины, которые будут заложены в соответствующем контракте с производителями.

Начало вакцинации планируется в феврале

"Мы пытаемся, чтобы вакцины как можно раньше были поставлены в Украину и чтобы мы могли начать весь этот процесс уже в феврале следующего года", – отметил он.

В то же время Степанов допустил смещение сроков начала вакцинации в связи с поставками вакцины.

По его словам, все категории граждан Украины будут вакцинированы в течение 2021-22 годов.

"План вакцинации утверждается соответствующим приказом Минздрава. Сегодня он будет подписан, утвержден и появится на наших ресурсах", – добавил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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