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/ Пульмонология

Степанов допустил отсрочку начала вакцинации в Украине

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Начало вакцинирования в Украине должно начаться в феврале 2021 года, но сроки могут сдвинуться.

Как заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, основной вопрос сейчас – это сроки поставки вакцины, которые будут заложены в соответствующем контракте с производителями.

Начало вакцинации планируется в феврале

Начало вакцинации планируется в феврале

"Мы пытаемся, чтобы вакцины как можно раньше были поставлены в Украину и чтобы мы могли начать весь этот процесс уже в феврале следующего года", – отметил он.

В то же время Степанов допустил смещение сроков начала вакцинации в связи с поставками вакцины.

По его словам, все категории граждан Украины будут вакцинированы в течение 2021-22 годов.

"План вакцинации утверждается соответствующим приказом Минздрава. Сегодня он будет подписан, утвержден и появится на наших ресурсах", – добавил министр.

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Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
Тема
Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Теги
Вакцина от коронавируса Министерство здравоохранения
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