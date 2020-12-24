Степанов допустил отсрочку начала вакцинации в Украине

Начало вакцинирования в Украине должно начаться в феврале 2021 года, но сроки могут сдвинуться.
Как заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, основной вопрос сейчас – это сроки поставки вакцины, которые будут заложены в соответствующем контракте с производителями.
Начало вакцинации планируется в феврале
"Мы пытаемся, чтобы вакцины как можно раньше были поставлены в Украину и чтобы мы могли начать весь этот процесс уже в феврале следующего года", – отметил он.
В то же время Степанов допустил смещение сроков начала вакцинации в связи с поставками вакцины.
По его словам, все категории граждан Украины будут вакцинированы в течение 2021-22 годов.
"План вакцинации утверждается соответствующим приказом Минздрава. Сегодня он будет подписан, утвержден и появится на наших ресурсах", – добавил министр.
Как сообщал OBOZREVATEL:
издание The Economist опубликовало исследование, согласно которому Украина – единственная страна в Европе, которая сможет получить массовый доступ к вакцинам лишь весной 2022 года.
Глава правительства Украины Денис Шмыгаль объявил об утверждении общенационального плана вакцинации.
Степанов заявил, что Украина работает над тем, чтобы первая партия бесплатной вакцины против коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX составляла не 8 млн, а 16 млн доз.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.