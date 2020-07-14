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/ Пульмонология

Стало известно, кто рискует заразиться COVID-19 больше всех

5.4т
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Скорость ходьбы и лишний вес способны повысить риск заражения человека коронавирусом и развитие этой болезни в тяжелой форме.

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Об этом, проведя исследование, заявили британские ученые. Результаты их научной работы опубликованы на medRxiv.

Соответствующие выводы специалисты сделали после анализа данных с биобанка о состоянии здоровья более чем 400 тысяч британцев. Выяснилось, что у людей с ожирением риск развития тяжелой формы COVID-19 выше на 49 процентов.

Ожирение и медленная ходьба влияют на заражение COVID-19, считают ученые

Ожирение и медленная ходьба влияют на заражение COVID-19, считают ученые

Отмечается, что больше всех рискуют те, кто медленно ходит, независимо от телосложения. Например, люди с нормальным весом и идущие со скоростью 4,8 км/час имеют в два раза больше шансов переболеть коронавирусом в тяжелой форме, чем те, кто передвигается со скоростью 6,4 км/час.

Ссылаясь на эти данные, ученые пришли к выводу, что именно темп ходьбы является фактором риска заражения и развития тяжелой формы COVID-19 независимо от степени ожирения.

Правда, стоит подчеркнуть, что результаты их исследования находится только в онлайн-библиотеке и пока не прошли рецензирование.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые пришли к выводу, что коронавирус поражает не только дыхательные пути, но и многие другие органы, поэтому COVID-19 не стоит рассматривать только как респираторное заболевание.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Исследование ученых Коронавирус
Место
Великобритания
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