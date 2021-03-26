Стало известно, какие вакцины от COVID-19 безопасны для беременных

Исследование американских ученых показало, что вакцины Pfizer и Moderna от коронавируса эффективны и безопасны для беременных.

Работа экспертов, опубликованная в Американском журнале акушерства и гинекологии, показала, что препараты можно вводить беременным и кормящим женщинам.

В ходе крупного исследования 131 женщина получила одну из вакцин. При этом 84 из них были беременны, 31 кормила грудью и 16 были не беременны.

Выяснилось, что уровни антител после вакцинации у беременных и кормящих женщин были такими же, как у небеременных. Результаты также показали, что антитела передавались новорожденным, исходя из уровней, измеренных в грудном молоке и плаценте.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, вакцина китайского производства СoronaVac, которая прибыла в Украину, позволит сделать прививки людям из малонаселенных районов, а также с ограниченными возможностями.