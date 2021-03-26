Главная Новости
МоваЯзык
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Стало известно, какие вакцины от COVID-19 безопасны для беременных

9.3т
Читать материал на украинском

Исследование американских ученых показало, что вакцины Pfizer и Moderna от коронавируса эффективны и безопасны для беременных.

Работа экспертов, опубликованная в Американском журнале акушерства и гинекологии, показала, что препараты можно вводить беременным и кормящим женщинам.

В ходе крупного исследования 131 женщина получила одну из вакцин. При этом 84 из них были беременны, 31 кормила грудью и 16 были не беременны.

Выяснилось, что уровни антител после вакцинации у беременных и кормящих женщин были такими же, как у небеременных. Результаты также показали, что антитела передавались новорожденным, исходя из уровней, измеренных в грудном молоке и плаценте.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, вакцина китайского производства СoronaVac, которая прибыла в Украину, позволит сделать прививки людям из малонаселенных районов, а также с ограниченными возможностями.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Беременность и роды" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Темы
Беременность и роды Вакцинация в Украине и мире Коронавирус
Место
США
Теги
вакцина Moderna Вакцина от коронавируса беременность вакцина Pfizer и BioNTech
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
24
1
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости