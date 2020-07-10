Стало известно, как можно спрогнозировать тяжелое течение COVID-19

Глеб Иванов Пульмонология 11:35, 10.07.2020 Обновлено: 12:13, 10.07.2020

Вероятность тяжелого прохождения коронавируса у пациента можно спрогнозировать с помощью совместного использования тестов ПЦР и ИФА в начале заболевания.

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К такому выводу пришли специалисты Университета науки и искусств китайской провинции Хубэй. Результаты исследования опубликованы в журнале Taylor & Francis. Ученые обнаружили у пациентов с тяжелым течением болезни более позднюю выработку антител типа IgM, которые позволяют организму бороться с коронавирусом.

Тест ПЦР – полимеразная цепная реакция, показывающая наличие генома возбудителя болезни, ИФА-тест – тест на наличие антител к коронавирусу.

Согласно полученным данным, антитела данного типа специфичны для коронавируса, но имеются лишь у 82,2% пациентов с COVID-19, который ранее был подтвержден стандартным тестом ПЦР, говорится в исследовании.

Стало известно, как можно спрогнозировать тяжелое течение COVID-19

При этом у половины из оставшихся 17,8% пациентов впоследствии наблюдалось тяжелое прохождение заболевания – они поступали в отделение интенсивной терапии и находились там более трех суток.

Таким образом, проведение тестирования на антитела после положительного анализа ПЦР на коронавирус, позволит спрогнозировать возможные осложнения и заранее принять меры для спасения заболевших, считают медики.

Ранее OBOZREVATEL писал, что ученые установили, что является главной причиной развития тяжелой формы COVID-19 и смерти зараженных пациентов.

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