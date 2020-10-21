Стало известно, как коронавирус проникает в человеческие клетки

Группа ученых из Англии открыла механизм, с помощью которого вирус SARS-CoV-2 проникает в клетки человека.

Полученные результаты опубликованы в журнале Science и имеют важное значение для разработки терапевтических подходов в лечении COVID-19, сообщает Bristol Post.

Известно, что чтобы вызвать заболевание у человека, частицы вируса сначала прикрепляются к поверхности человеческих клеток, выстилающих дыхательный или кишечный тракты. После прикрепления вирус проникает в клетку, где начинает размножаться.

Исследователи объяснили, почему коронавирус легко поражает органы за пределами дыхательной системы, такие как мозг и сердце. С помощью различных методов они установили существенное подобие между белком нейропилином-1 на поверхности нейронов и вирусным белком Spike, из чего следует, что этот белок облегчает проникновение вирусных частиц в клетку.

Коронавирус легко поражает мозг и сердце bristolpost.co.uk

С этим связана потенциальная терапевтическая ценность открытия: с помощью специально созданных моноклональных антител можно блокировать взаимодействие между этими двумя белками и предотвратить заражение человеческих тканей.

MedOboz ранее писал, что учеными установлена способность противоязвенного препарата подавлять размножение SARS-CoV-2.