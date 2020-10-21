Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Виктор Литвиненко
Виктор Литвиненко
Руководитель проекта MedOboz Все статьи автора

Стало известно, как коронавирус проникает в человеческие клетки

1.6т
Читать материал на украинском

Группа ученых из Англии открыла механизм, с помощью которого вирус SARS-CoV-2 проникает в клетки человека.

Полученные результаты опубликованы в журнале Science и имеют важное значение для разработки терапевтических подходов в лечении COVID-19, сообщает Bristol Post.

Известно, что чтобы вызвать заболевание у человека, частицы вируса сначала прикрепляются к поверхности человеческих клеток, выстилающих дыхательный или кишечный тракты. После прикрепления вирус проникает в клетку, где начинает размножаться.

Исследователи объяснили, почему коронавирус легко поражает органы за пределами дыхательной системы, такие как мозг и сердце. С помощью различных методов они установили существенное подобие между белком нейропилином-1 на поверхности нейронов и вирусным белком Spike, из чего следует, что этот белок облегчает проникновение вирусных частиц в клетку.

Коронавирус легко поражает мозг и сердце
Коронавирус легко поражает мозг и сердце. Источник: bristolpost.co.uk

С этим связана потенциальная терапевтическая ценность открытия: с помощью специально созданных моноклональных антител можно блокировать взаимодействие между этими двумя белками и предотвратить заражение человеческих тканей.

MedOboz ранее писал, что учеными установлена способность противоязвенного препарата подавлять размножение SARS-CoV-2.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
Место
Англия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости