Стало известно, что убивает коронавирус за 15 минут

Солнечный свет, даже имитированный с помощью ксеноновой лампы и набора фильтров, может за считанные минуты убить коронавирус SARS-CoV-2 на различных поверхностях.

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Как пишет журнал The Journal of infectious diseases, исследование провели ученые из Национального центра биозащитного анализа и контрмер в Мэриленде (США).

Ученые изучили влияние солнечного света на коронавирус

В частности, исследователи изучили влияние солнечного света на коронавирус на стальной поверхности. Сымитированный с помощью ксеноновой лампы свет убил 90% вирусов за 6,8 минуты в частицах слюны, осевших на сталь, и за 14,3 минуты – в питательном растворе, нанесенном на металлическую поверхность.

Для такой скорости воздействия нужен свет, подобный тому, что исходит от Солнца в ясную погоду на 40-м градусе северной широты (город Салерно в Италии). Если интенсивность света окажется ниже, то вирусы будут гибнуть медленнее.

Это первое исследование, доказывающее, что солнечный свет помогает быстрее инактивировать вирус на различных поверхностях.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп убежден, что новый тип коронавируса COVID-19 погибает от воздействия прямого солнечного света всего за минуту.

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