Стала известна черта коронавируса, которая делает его таким опасным

Самым опасным свойством коронавируса COVID-19 является высокая скорость передачи инфекции.
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В этом он превосходит грипп и ОРВИ, сообщает Huanqiu со ссылкой на китайского вирусолога Чжуна Наньшаня.
Он отметил, что заразность коронавируса намного превосходит аналогичные свойства сезонного гриппа и ОРВИ. Именно это делает его максимально опасным.
Ученый назвал основные меры для борьбы с вирусом. Это ранняя защита, раннее выявление, ранняя диагностика и ранняя изоляцию. Речь идет о применении средств индивидуальной защиты, измерении температуры в местах массового скопления людей, госпитализацией зараженных в отдельные палаты.
Как сообщал OBOZREVATEL, китайские врачи назвали опасность для пациентов, которые побороли коронавирус. После выздоровления они могут страдать хроническими заболеваниями легких.
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