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/ Пульмонология

Создатель "Новичка" нашел способ борьбы с коронавирусом

3.2т
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Создатель боевого отравляющего вещества "Новичок" Леонид Ринк предлагает бороться с коронавирусом с помощью иммуномодулятора "Диуцифон".

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В интервью российскому изданию "Взгляд" химик выразил уверенность в том, что иммунизация населения поможет бороться со смертностью от COVID-19.

"Рано или поздно (но лучше, конечно, рано) вакцину от коронавируса найдут. Но все равно пройдет время. Потом вирус мутирует и нужна новая вакцина. Наше предложение – это дополнение к поиску вакцины. Мы назвали этот алгоритм "нападение, а не защита". Иммунизация – первый этап. Второй этап этого алгоритма – ликвидация старых и новых вирусов внутри организма", – заявил он.

Создатель "Новичка" нашел лекарство для борьбы с коронавирусом

Создатель "Новичка" нашел лекарство для борьбы с коронавирусом

pixabay

Ранее "Диуцифон" уже помог справиться со вспышкой проказы. Препарат отлично боролся с иммунными нарушениями и самыми сильными легочными патологиями. "Это вот именно то, что сейчас необходимо", — подчеркнул профессор.

По словам Ринка, у препарата был один недостаток, он плохо растворялся в воде – а, следовательно, и в плазме крови. Ему удалось его устранить, и он предполагает, что "Диуцифон" можно и нужно эффективно использовать в борьбе против пандемии коронавируса.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, клинические исследования созданного в США препарата "Ремдесивир" показали, что принимавшие его пациенты с коронавирусом выздоравливают на 31% быстрее, чем те, кто принимал плацебо.

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Тема
Коронавирус
Место
Россия
Теги
лекарства болезнь
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