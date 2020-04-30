Созданное в США лекарство блокирует коронавирус: появилось новое исследование

Клинические исследования созданного в США препарата "Ремдесивир" показали, что принимавшие его пациенты с коронавирусом выздоравливают на 31% быстрее, чем те, кто принимал плацебо.

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Как пишет The Hill со ссылкой на Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), среднее время восстановления составляло 11 дней для пациентов, получавших "Ремдесивир", по сравнению с 15 днями для тех, кто получал плацебо.

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"Данные показывают, что "Ремдесивир" оказывает четкий, значительный, положительный эффект в сокращении времени на восстановление", – заявил глава NIAID Энтони Фаучи.

По его словам, хотя улучшение на 31% не кажется полной победой, но это очень важное доказательство концепции, потому что доказано, что лекарство может блокировать коронавирус.

Результаты также показали, что люди, которые принимали "Ремдесивир", реже умирали, хотя разница была довольно небольшой. Смертность составила 8% в группе, получавшей лекарство, против 11,6% в группе плацебо.

Исследование началось 21 февраля, в нем приняли участие 1063 человека в 68 клиниках в США, Европе и Азии. Ни пациенты, ни их врачи не знали, к какой группе они принадлежат, чтобы устранить бессознательное смещение.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что лекарство, созданное для борьбы с лихорадкой Эбола, показало свою эффективность против коронавирусной инфекции.

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