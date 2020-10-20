Создан новый тест для диагностики COVID-19

В Сингапуре разработан новый диагностический набор для выявления коронавируса. Устройство анализирует дыхание и выдает результат через минуту.

Как сообщает The Straits Times, данный тестер является продуктом компании Breathonix.

В пилотном клиническом испытании прибора приняли участие 180 пациентов. Точность дыхательного теста, который регистрирует химические изменения в дыхании больного, составляет больше 90%. Он очень прост в применении и не требует специальных навыков от персонала.

По мнению производителя, этот набор может быть очень полезным для быстрой проверки на ковид большого количества людей, например, в аэропортах или в общежитиях.

MedOboz ранее писал, что ученые из США предложили диагностировать коронавирус с помощью глюкометра.