Сovid-19 у детей и подростков: что нужно знать

Коронавирус SARS-nCoV-2 распространяется и среди детей – однако в возрастной группе до 20 лет легкое течение заболевания отмечено у 97,5% заразившихся. Тогда как среди молодежи и людей солидного возраста шанс осложнения в девять раз выше, чем у ребенка.

Версии, почему SARS-nCoV-2 щадит многих детей

"Это одна из необычных загадок, которые новый коронавирус продолжает подбрасывать, – говорит доктор Фрэнк Эспер из Cleveland Clinic Children's. – Известные ранее коронавирусы заражали взрослых и детей одинаково, но этот по неизвестной пока причине, безусловно, в основном поражает взрослых".

Впрочем, Сovid-19 – не единственная болезнь с такой аномалией. "Мы наблюдаем похожие тенденции, например, у ветряной оспы. Взрослые обычно болеют ветрянкой намного тяжелее, чем дети", – напоминает доктор Ванесса Раабе, доцент кафедры инфекционных заболеваний в NYU Langone.

О причинах слабого поражения организма при Сovid-19убольшинства детей и подростков есть три предположения:

У детей на SARS-nCoV-2 еще срабатывают антитела к другим коронавирусам?

По мнению доктора Бадди Крича из Детской больницы Вандербильта, организм ребенка, обычно подвергающийся бомбардировке со стороны других коронавирусов, вызывающих простуду, может иметь антитела в крови, которые именно у детей еще в некоторой степени защищают и от вируса SARS-nCoV-2. При этом иммунные реакции антител детей, по-видимому, более сильные, чем у взрослых.

"Дети на этот новый коронавирус реагируют так же, как и любой другой коронавирус", – отметил доктор Крич.

Легкие детей не поражены сигаретным дымом и загрязнением воздуха?

Другие эксперты предполагают: все дело в том, что легкие детей меньше подвергались воздействию сигаретного дыма и загрязняющих веществ, чем у взрослых.

Известно, что курение повышает количество ACE2-рецептора в клетках легких, к которому (и только к которому) способен присоединяться новый коронавирус.

Срабатывает "исключение суперинфекции"?

У вирусологов имеется термин "исключение суперинфекции". Если клетка инфицирована вирусом определенной группы, то проникновение других вирусов этой же группы в такую клетку невозможно. "Исключение суперинфекции" хорошо описано для так называемых аренавирусов. Вполне возможно, что он проявляется и с коронавирусами.

Итак, теория заключается в том, что если в клетку детского организма проник другой коронавирус, относительно безобидный, то SARS-nCoV-2 в нее не попадет, потому что с точки зрения коронавирусов она занята.

А в организме ребенка различных коронавирусов намного больше, чем у взрослого, поскольку его иммунная система еще не стабилизировалась.

Каковы симптомы коронавируса Сovid-19 у детей?

Помимо повышения температуры, сухого кашля и обессиленности (постоянного сна) у детей и подростков с Сovid-19 намного чаще, чем у взрослых,наблюдаются желудочно-кишечные проблемы – диарея и рвота.

У значительной группы заболевших детей желудочно-кишечные симптомы несколько дней были единственными. Известны случаи, когда иные симптомы, кроме желудочно-кишечных, у детей с Сovid-19 так и не появились. У взрослых такая симптоматическая картина встречалась реже, лишь в единичных случаях.

Что делать, чтобы вовремя распознать симптомы респираторной вирусной инфекции и Covid-19

В случае появления у ребенка первых симптомов острых респираторных вирусных инфекций оставайтесь дома и немедленно обратитесь к врачу и следуйте его рекомендациям. Ребенку следует обеспечить постельный режим и обильное питье. Врач может сразу назначить препараты прямого противовирусного действия, например сироп Флавовир®. Известно, что вирусы гриппа и коронавирусы это РНК-содержащие вирусы, которые имеют общие механизмы репликации, а флавоноиды, входящие в состав препарата Флавовир, подавляют проникновение и репликацию ДНК и РНК вирусов путем подавления вирусспецифических ферментов - ДНК и РНК-полимераз, тимидинкиназы, обратной транскриптазы и нейраминидазы. Врач может порекомендовать принимать Флавовир как этиотропное лечение и профилактика гриппа, в том числе вызванном вирусами пандемических штаммов. Препарат блокирует размножение вирусов ОРВИ и гриппа и защищает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, нормализуя показатели местного иммунитета, уменьшает количество вирусов, которые обусловливают симптомы.

Важно знать, если у ребенка появились проблемы с дыханием, вялость и отказ от воды следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Если коронавирус подтвердится - будут проведены все необходимые медицинские мероприятия.

В настоящее время около 80 компаний в мире работают над разработкой лекарств, вакцины или "иммунных коктейлей" именно против коронавируса SARS-CoV-2 и пока ученые ищут панацею, детям и взрослым во время пандемии Сovid-19 следует придерживаться профилактических мероприятий.

Кузнецова Лариса доктор медицинских наук, профессор заведующая кафедры клинической, лабораторной иммунологии и аллергологии

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