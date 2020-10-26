Состояние сточных вод может предупреждать о вспышках коронавируса

В Канаде разработан экспресс-тест для обнаружения вируса SARS-CoV-2 в сточных водах, что позволяет контролировать распространение патогена.

В создании анализирующей системы приняли участие канадские ученые, компания Halifax Water, занимающаяся водоснабжением, и биотехнологическая компания LuminUltra, сообщает MedicalXpress.

Анализ сточных вод позволяет выявить коронавирус до того, как у людей появятся первые симптомы заболевания. Это очень ценная информация для органов здравоохранения, которая поможет принимать правильные решения относительно пандемии.

Тестирование сточных вод на коронавирус поможет контролировать эпидситуацию

Ранее генетический материал (РНК) SARS-CoV-2 был обнаружен в фекалиях людей, инфицированных ковидом. Известно, что вирусные частички выживают в желудочно-кишечном тракте дольше, чем в дыхательных путях, поэтому тестирование сточных вод на наличие коронавируса является эффективным в контроле эпидемиологической ситуации.

Как писал MedOboz, использование ультразвукового датчика может повысить точность диагностики у пациентов с COVID-19.

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