Состояние сточных вод может предупреждать о вспышках коронавируса

В Канаде разработан экспресс-тест для обнаружения вируса SARS-CoV-2 в сточных водах, что позволяет контролировать распространение патогена.
В создании анализирующей системы приняли участие канадские ученые, компания Halifax Water, занимающаяся водоснабжением, и биотехнологическая компания LuminUltra, сообщает MedicalXpress.
Анализ сточных вод позволяет выявить коронавирус до того, как у людей появятся первые симптомы заболевания. Это очень ценная информация для органов здравоохранения, которая поможет принимать правильные решения относительно пандемии.
Ранее генетический материал (РНК) SARS-CoV-2 был обнаружен в фекалиях людей, инфицированных ковидом. Известно, что вирусные частички выживают в желудочно-кишечном тракте дольше, чем в дыхательных путях, поэтому тестирование сточных вод на наличие коронавируса является эффективным в контроле эпидемиологической ситуации.
Как писал MedOboz, использование ультразвукового датчика может повысить точность диагностики у пациентов с COVID-19.
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