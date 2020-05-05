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/ Пульмонология

Сон спасает от коронавируса: ученые объяснили пользу

2.8т
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Нарушение сна может привести к слабой реакции иммунной системы человека на коронавирус, поэтому эксперты советуют наладить режим дня.

Об этом идет речь в материале Daily Mail. Новое исследование показало, что наша реакция на инфекцию меняется в течение каждого дня.

Ученые обнаружили, что биологические часы оказывают большое влияние на наши иммунные реакции – начиная с кожи. Вечером она теряет много воды, что повышает вероятность попадания болезнетворных микробов в организм.

Сон спасает от коронавируса: ученые объяснили пользу

Сон спасает от коронавируса: ученые объяснили пользу

pon.org.ua

При этом приток крови к коже увеличивается ночью, что дает иммунным клеткам больше шансов атаковать "захватчиков", как только они попадают внутрь.

По словам ученых, регулярный цикл сна может помочь поддерживать баланс, изменяя агрессивность иммунной системы до того времени, когда она, скорее всего, будет полезна. Это помогает снизить вероятность чрезмерной активности иммунной системы и нанесения себе вреда.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что самым надежным способом защититься от коронавируса является мытье рук.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Тег
вирус
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