Снова о масках: носить или не носить?

Количество заболевших от коронавируса растет по всему миру. Врачи без остановки борются за жизни пациентов, а ученые все свои знания и опыт направили на разработку вакцины. Казалось бы, всем уже понятно, что COVID-19 опасен. Однако споры вокруг вируса не утихают, как и споры вокруг целесообразности применения некоторых средств защиты.

MedOboz собрал самые важные факты о таком востребованном СИЗе, как маски: насколько они эффективны, когда и как их нужно носить.

Маски нужны для защиты окружающих

Как известно, ковид передается воздушно-капельным путем. Капельки с частицами вируса попадают в воздух не только во время кашля или чихания, зараженному человеку достаточно просто дышать или говорить. Маски помогают задерживать эти капли, поэтому их рекомендуют носить, когда нет возможности соблюдать нужную дистанцию.

Маски нужно носить не только во время эпидемии коронавируса

На опыте с COVID-19 ученые поняли, что есть инфекции, которые человек может передавать до появления первых симптомов. Другие инфекции могут маскироваться, проявляться нетипично, из-за чего человек и не подозревает, что заразился. Поэтому даже кратковременный контакт с инфицированным коронавирусом без маски на близкой дистанции (меньше двух метров) требует двухнедельного карантина. Кроме этого, отрицательный тест на ковид не исключает возможности заразиться и распространять вирус в будущем, поэтому маску нужно носить.

Маски нужны для защиты окружающих

Достоверно известно, что маски защищают медиков, которые работают с больными ковидом. В тоже время, информации про людей, которые не контактируют с пациентами массово, недостаточно. Кроме того, маска не защищает слизистую глаз, а это еще один путь проникновения вируса в организм.

Важно понимать, что маски не ухудшают газообмен и не снижают количество кислорода в организме, их использование никак не увеличивает риск заразиться коронавирусом. Это безопасное средство индивидуальной защиты, которое работает вместе с мытьем рук и соблюдением дистанции. И самое главное: маска защищает, если ее носить правильно, закрывая и рот, и нос, а не на подбородке, кадыке или в кармане.

Как писал MedOboz, в Бельгии началось производство вакцины от коронавируса, выпуск экспериментальной партии наладила американская компания Pfizer.