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/ Пульмонология

Смерть после вакцинации: в Южной Корее опубликовали результаты расследования

6.8т
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В Южной Корее не установили связь между вакцинацией препаратом AstraZeneca и смертью привитых людей.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на работу ученых, которые изучили восемь летальных случаев после вакцинации. Исследование показало, что не нашлось доказательств того, что прививки сыграли какую-то роль в смерти больных.

"Мы предварительно пришли к выводу, что трудно установить какую-либо связь между побочными реакциями после вакцинации и смертью", – сообщил глава Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний Чон Ын-Кен.

Отметим, что в стране уже вакцинировали почти 317 тысяч человек. Первыми прививки получили постояльцы и работники домов престарелых и других лиц из групп риска.

Напомним, что Южная Корея ввела жесткий локдаун из-за рекордной смертности от COVID-19. Также в стране начали бесплатно тестировать на коронавирус кошек и собак.

Как сообщал OBOZREVATEL, Австрия приостановила вакцинацию от коронавируса одной партией препарата AstraZeneca в связи с расследованием смерти человека.

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Автор
Алексей Титофф Алексей Титофф
Тема
Коронавирус
Место
Южная Корея
Теги
вакцина AstraZeneca Вакцина от коронавируса
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